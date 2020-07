Atalanta, un'impresa solo sfiorata: Ronaldo salva la Juve con due rigori e avvicina lo scudetto (Di sabato 11 luglio 2020) Finisce 2-2 l'attesissimo scontro scudetto tra Juventus e Atalanta, con quest'ultima che è stata capace di andare due volte avanti nel punteggio, salvo poi essere rimontata in entrambe le occasioni. La squadra di Maurizio Sarri compie così un passo importante verso il titolo: a sei giornate dalla fine della Serie A ha 8 punti di vantaggio sulla Lazio (che ne ha perse 3 di fila) e 9 sull'Atalanta. Il discorso non è ancora chiuso, ma ormai i bianconeri vedono il traguardo ad un passo. All'Atalanta resta il rammarico per aver soltanto accarezzato il colpo grosso: per dieci minuti ha avuto l'illusione di vincere la decima partita consecutiva e di portarsi a -6 dalla vetta della classifica. Ai bergamaschi era bastato un quarto d'ora per sbloccare la contesa: bravo Zapata a battere a ... Leggi su liberoquotidiano

