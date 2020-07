Xbox Series X ed i giochi: per Phil Spencer il loro potenziale non sarà frenato dallo sviluppo cross-gen (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli sviluppatori di Microsoft Studios stanno creando giochi che funzioneranno sia su Xbox One che su Xbox Series X e, secondo Phil Spencer, ciò non impedirà ai giochi di prossima generazione di raggiungere il loro pieno potenziale. Durante un'intervista il boss di Xbox Phil Spencer ha messo fine all'opinione secondo cui i giochi Xbox Series X saranno in qualche modo "limitati" perché dovranno creare titoli compatibili con Xbox One.Spencer ha paragonato lo sviluppo di diverse generazioni ai giochi per PC, che hanno un ecosistema diversificato per ... Leggi su eurogamer

