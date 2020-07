Uomini e Donne, la 44enne è diventata mamma: “Benvenuta amore mio” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini, in queste ore è al settimo cielo: il miracolo della vita l’ha resa madre a 44 anni. L’annuncio postato su Instagram L’annuncio è stato fatto su Instagram in queste ore e i fan di Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne edizione 2008, non possono che … L'articolo Uomini e Donne, la 44enne è diventata mamma: “Benvenuta amore mio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Valeria e Ciavy, Temptation Island 2020: Alessandro Basciano li manda in tilt ma è lei a ripensare al suo rapporto, come finirà? Valeria e Ciavy a Temptation Island 2020 Ciavy e Valeria ancora protago ...

Uomini e Donne, ex tronista mamma per la prima volta a 44 anni: è nata Alice

Vi avevamo parlato proprio ieri dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Montanarini. La bionda è stata legata per sei anni a Lorenzo Amoruso, attuale fidanzato di Manila Nazzaro. Ieri, la showgirl è ...

