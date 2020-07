Temptation Island 2020: ascolti altissimi anche per la seconda puntata (Di venerdì 10 luglio 2020) anche la seconda puntata di Temptation Island 2020 ha fatto registrare a Canale 5 ottimi ascolti, che hanno consentito a Mediaset di vincere la gara serale con le altre reti. ascolti ottimi per Temptation Island 2020 anche con la seconda puntata: ieri sera il reality di Canale 5 è stato ancora una volta il programma più seguito della serata, con 3.550.000 spettatori e il 21.28% di share (che sale al 25.30% sul target commerciale). Guidato ancora una volta da Filippo Bisciglia (a cui non si sostituirà Costantino della Gherardesca nella prossima edizione, come da rumor), Temptation Island ieri sera ha ... Leggi su movieplayer

