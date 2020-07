Tanti sconti Red Friday Mediaworld sugli iPhone 11, anche a rate (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Red Friday Mediaworld conquisterà anche Tanti fan Apple. Da ieri 9 luglio e fino al giorno 15 di questo mese, la catena di elettronica assicurerà numerosi sconti ai suoi clienti. Questi riguarderanno anche i melafonini di ultima generazione ossia gli iPhone 11, non sempre protagonisti di grandi promozioni ma non in questo caso. Dopo aver analizzato le offerte Red Friday Mediaworld low-cost che rientrano nella soglia massima di 300 euro, ecco che si passa a tutt'altro segmento di mercato con i top di gamma Apple. Prima proposta interessante della catena è quella per l'iPhone 11 da 64 GB. Il suo costo attuale è pari a 729 euro anziché 839 con un risparmio di ben 110 euro. Lo ... Leggi su optimagazine

Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 14, quindi tutti possono finalmente installare la versione d'anteprima del software. In precedenza solo chi era iscritto al canale Apple Developer pot ...

Oneplus 8 e tanti altri smartphone in offerta su Amazon

Se dovete cambiare smartphone e state cercando l'occasione giusta, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Abbiamo infatti selezionato le migliori offerte Amazon dedicate a questa categoria con sconti ...

