Solofra Covid-free, Vignola: “Continuano a seguire le norme ed il buon senso” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – “Siamo felici di comunicare che anche l’ultimo test di controllo, effettuato su una nostra concittadina, ha avuto esito negativo”. E’ l’annuncio del sindaco di Solofra, Michele Vignola. “La signora M.M. è la trentesima ed ultima Solofrana a superare il Coronavirus. E’ necessario continuare a seguire le norme ed il buon senso”. L'articolo Solofra Covid-free, Vignola: “Continuano a seguire le norme ed il buon senso” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

