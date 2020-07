Simona Marchini dolore insuperabile “Ho perso quattro figli” (Di venerdì 10 luglio 2020) Simona Marchini racconta il suo grande dolore alla Balivo del suo passato Simona Marchini attrice e conduttrice italiana, ospite da Caterina Balivo nel programma Vieni da me a tu per tu con la Balivo svela qualcosa di veramente scioccante. Nel 2019, esattamente nel mese di ottobre, durante un’intervista con la stessa giornalista, ha lasciato tutti a bocca aperta raccontando aneddoti molto tristi che hanno a che fare con la sua vita passata. Si è sentita a suo agio molto probabilmente, dato che ha aperto il suo cuore al pubblico e alla Balivo stessa affermando che ha avuto due matrimoni e che entrambi le hanno lasciato cose positive e cose negative. Uno dei due, quello con Ciccio Cordova ex giocatore della Roma le ha recato soltanto dispiaceri non loro volontà. La donna ha avuto una ... Leggi su kontrokultura

giadinagrisu : 'oltre al pane, c'è anche un pane del cuore e dell'anima' dice Simona Marchini, il pregnante commento di… - Nudissimo_it : @MinolloO Oddio... ma sei Simona Marchini? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Marchini Simona Marchini dolore insuperabile “Ho perso quattro figli” Kontrokultura Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho perso quattro bambini, una ferita che non si rimargina”

Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho perso quattro bambini, una ferita che non si rimargina”, le parole durante l’intervista. Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho p ...

Ricostruire l'universo di Renzo Arbore. Intervista a Vassily Sortino

Non lo sapevo. Non l’ho fatto apposta. Il caso ha voluto che il giorno in cui ho incontrato Vassily Sortino, il 24 giugno scorso, fosse anche il compleanno di Renzo Arbore. Ed è davvero una curiosa co ...

Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho perso quattro bambini, una ferita che non si rimargina”, le parole durante l’intervista. Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho p ...Non lo sapevo. Non l’ho fatto apposta. Il caso ha voluto che il giorno in cui ho incontrato Vassily Sortino, il 24 giugno scorso, fosse anche il compleanno di Renzo Arbore. Ed è davvero una curiosa co ...