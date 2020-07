Scuola: Campidoglio, differita la durata dell’appalto per le mense a tutela dei lavoratori (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – Con l’obiettivo di tutelare i lavoratori impiegati nei servizi comunali di ristorazione educativa e scolastica, Roma Capitale ha differito la scadenza dei contratti in essere per il tempo pari alla sospensione dell’erogazione delle prestazioni avvenuta a causa dell’emergenza Covid-19. Le prestazioni di ristorazione dell’attuale appalto comunale, che riprenderanno con l’avvio dell’anno educativo e scolastico 2020-21, saranno dunque differite di quattro mesi arrivando così fino al 31 dicembre 2020. In questo modo, sarà garantita la continuità all’assetto organizzativo del servizio quale è stato finora, tutelando le entrate previste dalle aziende vincitrici e gli stipendi dei lavoratori impiegati. L’Amministrazione Capitolina ha inoltre invitato tutti i ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Scuola, Campidoglio: differita durata appalto per le mense a tutela dei lavoratori Con l’obiettivo di tutelare i la… - nariem98 : @Vasny05 In una scuola vicino al Campidoglio e tu? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Campidoglio Scuola, Campidoglio: differita durata appalto per le mense a tutela dei lavoratori LavoroLazio.com Elezioni Roma: sfida Raggi-Frattini. Ma nei nomi da bruciare c'è anche Tocci

Elezioni Roma 2021: il cuore del centrodestra e gli accordi con la Lega parlano chiaro: se non Giorgia Meloni sindaco di Roma, sarà Giorgia Meloni a dire l'ultima parola sul candidato che dovrò forse ...

Si può fermare il razzismo con l’educazione?

Le rivolte in America ci suggeriscono che il razzismo c’è ancora. Ma come si può fermare il razzismo? Le proposte sono innumerevoli, e vanno dalle manifestazioni alle leggi. Ma forse, la riposta più e ...

Elezioni Roma 2021: il cuore del centrodestra e gli accordi con la Lega parlano chiaro: se non Giorgia Meloni sindaco di Roma, sarà Giorgia Meloni a dire l'ultima parola sul candidato che dovrò forse ...Le rivolte in America ci suggeriscono che il razzismo c’è ancora. Ma come si può fermare il razzismo? Le proposte sono innumerevoli, e vanno dalle manifestazioni alle leggi. Ma forse, la riposta più e ...