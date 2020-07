Sarri cita Guardiola: "Quando affronti l'Atalanta è come andare dal dentista...." (Di venerdì 10 luglio 2020) TORINO - Maurizio Sarri cerca di tenere alta la concentrazione della sua Juve , reduce da una sconfitta bruciante con il Milan, alle prese, oggi, con i sorteggi di Champions League e attesa, domani, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sarri cita Guardiola: 'Quando affronti l'Atalanta è come andare dal dentista....': L'allenatore della Juve alla vig… - cmdotcom : #Juve, Sarri: '#Milan? Avremmo perso anche con #Dybala'. Poi cita #Guardiola: '#Atalanta, come andare dal dentista.… - GiacomoConcas : @Rich91J @aliasvaughn CR7 non ha bisogno di nessuno. Dybala è sempre stato un campione, quest’anno un po’ di più. A… - richi_molinari : RT @duppli: Ringrazio @FabRavezzani che mi cita spesso, ma Sarri fa un discorso orario + caldo = ritmi bassi. Giocare in “una fornace” non… - duppli : Ringrazio @FabRavezzani che mi cita spesso, ma Sarri fa un discorso orario + caldo = ritmi bassi. Giocare in “una f… -