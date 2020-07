Recovery fund, l’Ue ci riprova: confermata proposta da 750 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) Recovery fund, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ripresenta la proposta da 750 miliardi lanciata dalla Commissione europea. Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, propone di mantenere inalterata la proposta relativa al Recovery fund, rilanciando quindi il pacchetto da 750 miliardi di euro presentato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ursula von der LeyenRecovery fund, Michel mantiene la proposta della Commissione europea Michel ha confermato la proposta della Commissione europea dal valore di 750 miliardi divisi tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti, 500 e 250 ... Leggi su newsmondo

Capezzone : Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caso Autostrade, gover… - CarloStagnaro : Cari italiani, il Recovery fund assomiglia sempre più al Mes - TerrinoniL : Recovery fund, la proposta di Michel da 750 miliardi - Davide_Magno : @davcarretta Ma il Recovery Fund non doveva essere usato tutto e solo per investimenti? -