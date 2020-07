Pro Loco, cambio al vertice: il buccinese Nardiello a capo dell’Unpli provinciale (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – È il presidente della Pro Loco Buccino Volcei, Marcello Nardiello, il nuovo presidente del comitato provinciale dell’Unpli di Salerno, che sarà eletto domani mattina, 11 luglio alle ore 9, nel corso dell’assemblea generale che si svolgerà presso il centro sociale di Salerno, per il rinnovo degli organi statutari delle Pro Loco salernitane e l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. A darne notizia, in una nota, è il presidente provinciale dell’Unpli di Salerno, uscente, Mario De Iuliis. “Mi preme ringraziare le Pro Loco della provincia per la fattiva collaborazione che ho potuto constatare nei miei due mandati di presidente del Comitato provinciale Unpli di ... Leggi su anteprima24

casertafocus : CARINARO - La Pro Loco approva il nuovo statuto e assume il nome di Associazione Pro Loco Carinaro “Santa Eufemia” - acquaviva_maria : RT @JohannesBuckler: Aveva fondato la Pro Loco e costruiva mobili in casa da regalare alle famiglie povere. A Castelplanio, dove ero nato… - PupiaTv : Carinaro, Pro Loco Sant'Eufemia approva nuovo statuto - - VivianaSabrina6 : RT @JohannesBuckler: Aveva fondato la Pro Loco e costruiva mobili in casa da regalare alle famiglie povere. A Castelplanio, dove ero nato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Loco La Pro Loco cresce e allarga il proprio direttivo RovigoOggi.it Via libera ai primi tre pannelli dedicati ai personaggi illustri della città del Longano

La giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera, con cui prende atto della proposta avanzata dall’Associazione culturale “Genius Loci” di allocare sul t ...

CARINARO - La Pro Loco approva il nuovo statuto e assume il nome di Associazione Pro Loco Carinaro “Santa Eufemia”

19:13:12 Venerdì 9 luglio 2020 la Pro Loco “S. Eufemia” di Carinaro attraverso lo svolgimento di una pubblica assemblea ha approvato il nuovo statuto dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) per ...

La giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera, con cui prende atto della proposta avanzata dall’Associazione culturale “Genius Loci” di allocare sul t ...19:13:12 Venerdì 9 luglio 2020 la Pro Loco “S. Eufemia” di Carinaro attraverso lo svolgimento di una pubblica assemblea ha approvato il nuovo statuto dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) per ...