Ponte Genova: Toninelli incolpa la Lega della concessione a Benetton, ma la responsabilità è sua (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex Ministro ha usato parole dure nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma una lettera del febbraio del 2019 dimostra come fosse a conoscenza dei fatti. La notizia della concessione del nuovo Ponte “Genova-San Giorgio”, nato dalle ceneri della tragedia del Ponte Morandi dell’agosto del 2018, alla società Aspi, colLegata ad Atlantia della famiglia … L'articolo Ponte Genova: Toninelli incolpa la Lega della concessione a Benetton, ma la responsabilità è sua proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - NicolaPorro : Prima il blitz del governo che riporta #Autostrade sul #PonteDiGenova, poi la Consulta che ne giudica lecita l’escl… - DadoneFabiana : La Consulta ha appena dichiarato perfettamente legittima la scelta del Decreto Genova di escludere Autostrade dalla… - cotrozzilivio : la realizzazione del Ponte di Genova è arrivata prima della decisione di revoca della concessione ad Autostrade e… - SCasadei : RT @dellorco85: La costruzione del #Mose è partita nel 2003, avevo 18 anni. Oggi ne ho 34 e pare sarà operativo nel 2021 con costi (pubblic… -

O viene presentata una offerta conveniente e impossibile da rifiutare per il Governo, o sarà revoca della concessione autostradale per i Benetton. È questo l’ultimatum lanciato dal presidente del Cons ...Genova. “Abbiamo completato l’opera del Ponte di Genova in tempi talmente rapidi che non abbiamo ultimato nemmeno la procedura di revoca, che terminerà nei prossimi giorni”. Così il premier Giuseppe C ...