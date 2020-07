Ottavi Europa League: date e orari di Inter-Getafe e Roma-Siviglia (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono stati resi noti date e orari riguardo agli Ottavi di finale di Europa League: ecco quando giocheranno Inter e Roma Da pochi minuti la UEFA ha ufficializzato date e orari degli Ottavi di Europa League. Come era noto da tempo Inter e Roma affronteranno, rispettivamente, Getafe e Siviglia in Germania in gara secca. Quello che non era noto era la data a l’orario dei due match. I nerazzurri giocheranno il 5 agosto 2020 alle ore 21 mentre il giorno dopo, 6 agosto 2020, la Roma sfiderà il Siviglia: i giallorossi, a differenza dei nerazzurri, ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | PERCORSO Ecco il tabellone dell'@EuropaLeague dagli ottavi alla finale ?? Tutti i dettagli ??… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Europa League, ufficiali data e orario di Roma-Siviglia: Roma Siviglia data – Adesso è ufficia… - CalcioFinanza : Europa League, ufficiali data e orario di Roma-Siviglia: si giocherà alla MSV Arena di Duisburg… - romaforever_it : Europa League 2019-2020 - Date e Orari Ottavi di Finale Ritorno - menendezES9 : RT @Inter: ?? | PERCORSO Ecco il tabellone dell'@EuropaLeague dagli ottavi alla finale ?? Tutti i dettagli ?? -