Nintendo annuncia un nuovo livestream per oggi

Nintendo ha annunciato un nuovo livestream per oggi, 10 luglio. Sebbene non sia un nuovo Nintendo Direct, la compagnia mostrerà un paio di titoli come parte della sua trasmissione Nintendo Treehouse Live, in programma alle ore 19 italiane.In particolare, Nintendo afferma che mostrerà il gameplay del prossimo Paper Mario: The Origami King, che uscirà su Switch la prossima settimana. Inoltre, la società rivelerà almeno un nuovo titolo dello sviluppatore WayForward, lo studio dietro la serie Shantae e altri amati giochi di avventura in 2D.La cosa più curiosa è che il gioco di WayForward che sarà rivelato sembra sia una IP già consolidata con cui però lo studio non ha mai lavorato prima.

