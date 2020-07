Naya Rivera, sparita in quel lago dalla storia tragica (Di venerdì 10 luglio 2020) Naya Rivera, la star di «Glee», è scomparsa l’8 luglio mentre stava facendo una gita con il figlio Josey Hollis Dorsey, 4 anni, sul lago Piru, in California, a circa un’ora di distanza da Los Angeles. I due avevano noleggiato una barca, e a far partire le ricerche sono stati i gestori del noleggio. Naya e il figlio avrebbero dovuto riconsegnare la barca tre ore prima, ma di loro non c’era ancora traccia. Il bambino è stato ritrovato in barca da solo, dormiva. E alla polizia ha raccontato che la madre si era tuffata per nuotare e non è più tornata. Leggi su vanityfair

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - LaStampa : Era col figlio di 4 anni, ritrovato illeso e da solo sulla barca affittata dall’attrice statunitense. - Corriere : Da enfant prodige al divorzio violento: chi è Naya Rivera, l’attrice scomparsa nel lago - LeaveMeWithDrew : RT @lostdiadem: Spero che un giorno vi svegliate e capiate che le ricerche in piena notte di Naya Rivera in un lago vengono interrotte perc… - thelastpeterpan : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… -