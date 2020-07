Muore annegato Rossano Cochis “Nanu”, braccio destro di Vallanzasca (Di venerdì 10 luglio 2020) Vieste, annega Rossano Cochis detto Nanu, l’uomo che fu il braccio destro di Renato Vallanzasca. Era in libertà condizionata Il noto criminale Rossano Cochis, 73 anni, è morto annegato ieri pomeriggio a Vieste, in provincia di Foggia. Stava trascorrendo le vacanze sul Gargano e pare si fosse allontanato per un’escursione con il gommone. Si sarebbe tuffano in acqua e lì sarebbe stato colto da un infarto. Quando gli amici lo hanno ritrovato, era già morto. Nanu, questo era il suo soprannome, ha trascorso più di quarant’anni in carcere perché condannato all’ergastolo. Tornato libero, viveva in libertà condizionata. Era noto per aver fatto parte della banda di Renato ... Leggi su bloglive

