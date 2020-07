Milano, 39enne picchia conducente e si mette alla guida del tram (Di venerdì 10 luglio 2020) Follia a Milano: un uomo di 39 anni ha picchiato il conducente e si è messo alla guida del tram. Fermato dopo pochi metri. Milano – Attimi di paura a Milano nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio 2020. Un uomo di 39 anni ha picchiato il conducente e poi si è messo alla guida del tram proseguendo la marcia per alcuni metri. L’allarme è stato lanciato dai due passeggeri che erano a bordo e sono scesi immediatamente dopo la colluttazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita gravemente con l’aggressore che è stato portato all’ospedale San Paolo per una valutazione ... Leggi su newsmondo

