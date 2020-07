Migranti, oltre 600 sbarchi a Lampedusa in 24 ore. Si cercano strutture per le quarantene (Di venerdì 10 luglio 2020) oltre 600 Migranti sono arrivati nelle ultime 24 ore a Lampedusa, in sbarchi autonomi senza il soccorso delle navi umanitarie delle Ong, a bordo di una ventina di imbarcazioni. Il Viminale è al lavoro per trovare strutture adeguate per prevenire possibili contagi. Il fermo per la quarantena delle navi Mare Jonio e Ocean Viking e quello amministrativo per la Sea Watch 3 non ha scoraggiato le partenze. Continuano intanto a crescere i numeri della regolarizzazione: sono 93mila le domande giunte al Viminale dall'avvio della procedura, lo scorso 1 giugno. Il termine per l'invio scade il 15 agosto (LO SPECIALE Migranti). Leggi su tg24.sky

