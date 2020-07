Le previsioni METEO e l’Anticiclone africano a 50 gradi del Sahara (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle previsioni METEO. In passato è capitato spessissimo di osservare, nel pieno della stagione estiva, modelli previsionali ipotizzare scenari temporaleschi. Quelli che in gergo definiamo break e che per molti servirebbero a spazzare via l’incubo canicola. Ma poi puntualmente ecco che gli eventuali peggioramenti venivano smentiti. Ecco quanto condiziona l’Anticiclone africano Venivano smorzati avvicinandosi al momento cruciale, se non addirittura cancellati. Ed è per questo motivo che ultimamente, quando abbiamo parlato del trend METEO climatico di luglio e agosto, vi abbiamo detto ... Leggi su meteogiornale

Di nuovo previsioni meteo weekend dal CALDO ai TEMPORALI e la GRANDINE L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi TEMPORALI sulle Alpi ...

L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi sulle Alpi ... Previsioni meteo - sabato allerta temporali - e bora - . Ma anche super caldo Alta pressione in calo al Nord, tempo stabile sul resto d'Italia. È questo lo scenario descritto dalle Previsioni meteo di domani, sabato 11 luglio , prima metà di un weekend in cui sole e temporali ...

Alta pressione in calo al Nord, tempo stabile sul resto d'Italia. È questo lo scenario descritto dalle di domani, 11 luglio , prima metà di un weekend in cui sole e ... Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : calo delle temperature in Italia la prossima settimana Mentre il Nord si prepara ad un weekend di forte maltempo tra sabato 10 e domenica 11 Luglio, la prossima settimana ci aspettano condizioni di stabilità sull’Italia ma senza caldo in eccesso. Anzi dalla prossima settimana, ...

