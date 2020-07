L’addio di Romulo al Brescia: “Porterò con me il calore e l’affetto della città” (Di venerdì 10 luglio 2020) Romulo non ha rinnovato il suo contratto con il Brescia, il calciatore ha affidato ad Instagram il messaggio d’addio alla squadra, alla città e ai tifosi. “Ho preferito aspettare qualche giorno prima di comunicare i miei pensieri, perché in questi momenti la delusione può prendere il sopravvento e si rischia di seguire l’istinto in maniera frettolosa piuttosto che la ragione. Volevo ringraziare i tifosi, tutti i miei compagni di squadra e soprattutto tutto il popolo Bresciano che fin dal primo giorno mi ha voluto bene e mi ha fatto sentire a casa. Purtroppo nel calcio, come nella vita, spesso dobbiamo affrontare decisioni difficili e, per motivi personali, ho deciso di non prolungare la mia avventura a Brescia. È necessario, a volte, agire con razionalità piuttosto ... Leggi su alfredopedulla

