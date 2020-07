Indice Rt: i nuovi dati del monitoraggio dell’Iss: cinque regioni sopra l’1 (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con l’inizio della fase 2 gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso R0 (o Rt, come sarebbe più corretto chiamarlo), ossia l’Indice di contagiosità. Sarà quello a stabilire se, come, quando riaprire o addirittura se tornare a chiudere. L’Indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 10 luglio, che fanno riferimento alla settimana dal 29 giugno al 5 luglio, non si registrano criticità ma si registra a livello nazionale un generale ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità: per 5 region… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità: per 5 regioni indi… - GiaPettinelli : Coronavirus, monitoraggio settimanale: Indice Rt sopra 1 in 5 regioni. Rafforzare il distanziamento - Sanità -… - CosenzaChannel : Non arrivano buone notizie dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Nuovi casi da #coronavirus in aumento… - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, monitoraggio settimanale: Indice Rt sopra 1 in 5 regioni. Rafforzare il distanziamento -