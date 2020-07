Incredibile incidente nella notte: finisce nella scarpata con la microcar e atterra sul tetto di un capannone (Di venerdì 10 luglio 2020) Terribile incidente nella notte di oggi, 10 luglio. Intorno alle ore 00.30 un giovane è finito fuori strada, precipitando in una scarpata che costeggia via dell’Orsa Maggiore, a Fontenuova, alle porte di Roma. Il “volo” è terminato sul tetto di un capannone industriale sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Sala Operativa del Comando VVF di Roma, con ’Autoscala e il Nucleo SAF. Le operazioni d’intervento del personale dei vigili del fuoco, anche se difficoltose, hanno permesso di portare in salvo il ragazzo che conduceva la microcar: attraverso l’ausilio dell’Autoscala e del personale SAF il giovane è stato fatto scendere e affidato alle cure dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Terribile incidente nella notte di oggi, 10 luglio. Intorno alle ore 00.30 un giovane è finito fuori strada, precipitando in una scarpata che costeggia via dell’Orsa Maggiore, a Fontenuova, alle porte ...

