Ibra: «Vado solo dove comando, non dove le parole non valgono niente. Perché nessun altro è Ibra». (Di venerdì 10 luglio 2020) Domani Sportweek ospiterà un’intervista a Zlatan Ibrahimovic. Oggi la Gazzetta dello Sport ne fornisce alcune anticipazioni. Lo svedese, come al solito, parla in terza persona. «Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League». Su Rangnick «Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick». Dice: «Come ti alleni giochi, e io devo fare ancora più degli altri». Perché a 38 anni solo così puoi continuare ad essere grande. Del ritorno al Milan dice: «solo per passione, sto giocando gratis…. Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi ... Leggi su ilnapolista

