Glicemia alta | aterosclerosi e danni epatici | l’anticamera per diabete e obesità | quando preoccuparsi nei bambini

La metà dei bambini obesi lo sarà anche da adulto. Inoltre i piccoli in sovrappeso sono anche maggiormente esposti a prediabete, aterosclerosi e danni epatici. "Due bambini su dieci (20%) in Italia sono in sovrappeso e uno su dieci (10%) è obeso, con una tendenza crescente dal Nord al Sud. La fascia d'età più colpita è quella dai 6 anni in su. Il 50% dei bambini e degli adolescenti obesi sarà così anche in età adulta". E' questo l'allarme lanciato da Lisa Mariotti, nutrizionista pediatrica del dipartimento di Medicina dell'Infanzia e dell'Età Evolutiva ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, referente della Società Italiana di pediatria preventiva

Non solo alimentazione sana e regolare attività fisica, per abbassare la glicemia alta è importante sfruttare alcune strategie alimentari, (metodi di cottura, combinazioni di alimenti) ed è possibile ...

Marchio CE per sistema automatizzato di infusione di insulina

Questo sistema è in grado di offrire un aiuto in più ai pazienti, intervenendo autonomamente sull’erogazione per compensare imprecisioni nella stima dei carboidrati e correggendo automaticamente ...

