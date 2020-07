Ghost of Tsushima sta arrivando e Sucker Punch svela come è stato realizzato il mondo di gioco dell'esclusiva PS4 (Di venerdì 10 luglio 2020) Ghost of Tsushima è un'altra esclusiva PS4 di notevole peso che sarà disponibile tra pochi giorni. In vista del lancio del titolo, ecco arrivare un interessante approfondimento sulla creazione del mondo di gioco dalle pagine di PlayStation Blog.In particolare, è l'Environment Art Lead di Sucker Punch, Joanna Wang a parlarci della realizzazione del mondo di Ghost of Tsushima.Innanzitutto, si parte dal presupposto che Tsushima esiste veramente ed è un'isola situata tra il Giappone e la penisola coreana: "la nostra versione di Tsushima non è una fedele riproduzione 1:1 ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Ghost of Tsushima sta arrivando e Sucker Punch ci racconta come è stato realizzato il mondo di gioco dellesc… - Multiplayerit : Ghost of Tsushima, come è stata creata l'isola di Tsushima - GamingToday4 : Ghost of Tsushima, come è stata creata l’isola di Tsushima - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Ormai è diventata una prassi, come dimostrano gli 8GB di Ghost of Tsushima. Le connessioni italiane ringraziano ??????? #… - PlayStationBit : Ormai è diventata una prassi, come dimostrano gli 8GB di Ghost of Tsushima. Le connessioni italiane ringraziano ??????… -