Far Cry 6 svelato dal Playstation Store di Hong Kong (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 12 Luglio alle 21:00 si terrà l’evento di Ubisoft per l’estate, durante il quale verranno fatti degli annunci e mostrati non solo titoli in sviluppo ma anche giochi inediti. Quest’oggi il Playstation Store di Hong Kong ha svelato in anticipo Far Cry 6, il quale sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e probabilmente Google Stadia in una data non ancora svelata. Primi dettagli per Far Cry 6 Stando alla descrizione trapelata sullo Store, Far Cry 6 è ambientato nell’isola paradisiaca di Yara, dove il dittatore Anton Castillo e suo figlio Diego governano il paese con il pugno di ferro. L’intento del duo è quello di riportare la nazione alla sua vecchia gloria ad ogni costo. L’oppressione ha ... Leggi su gamerbrain

