Faceva Prostituire La Figlia di 13 Anni, Condannata La Madre e Due Clienti (Di venerdì 10 luglio 2020) L'adolescente veniva fatta Prostituire tra Melfi e Gibellina, 8 Anni alla Madre, ancora in attesa di giudizio altri due Clienti. Condannata ad otto Anni la Madre della tredicenne costretta a prostituirsi con uomini adulti in provincia di Agrigento. La donna ha "venduto" la Figlia per lungo tempo tra Melfi e Gibellina, 6 Anni invece a Vito Campo di 69 Anni e quattro al 25enne Calogero Friscia, altri due Clienti invece P.C. di Gibellina e V.S. di Menfi sono ancora in attesa del giudizio dopo che hanno rifiutato il rito abbreviato. L'indagine era nata nel 2017 quando dei carabinieri fermarono un uomo con a bordo un'adolescente, e poiché l'uomo

Inflitta la condanna a 8 anni di reclusione, alla madre di una ragazzina di tredici anni, che avrebbe costretto a prostituirsi fra Menfi e Gibellina. La donna era accusata di induzione alla prostituzi ...

