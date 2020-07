Draghi-Di Maio, un incontro che ha sollevato curiosità e polemiche: perché il M5s tace? (Di venerdì 10 luglio 2020) Ovviamente, come è giusto che sia, l’incontro fra Di Maio e Draghi ha sollevato reazioni contrastati dall’intero arco politico, il cui comune denominatore è stato comunque unica domanda: perché? Soprattutto, guarda caso, proprio quando il premier Conte si trova in ‘tour’ nelle capitali europee per promuovere il Recovery Plan. Leggiamo insieme alcune delle dichiarazioni seguite allo scoop lanciato dall’agenzia di stampa AdnKronos. La Savino (Fi): “Un incontro ‘segreto’ od istituzionale?” Fra le prime ad aver commentato l’inedito incontro, la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, la quale ha scritto: ”Fonti della Farnesina sostengono che l’incontro fra il ministro egli Esteri ... Leggi su italiasera

Adnkronos : ESCLUSIVA ADNKRONOS - Incontro #DiMaio-#Draghi: 'Scambio di punti di vista' - Adnkronos : Incontro fra #DiMaio e #Draghi a giugno - Pinnaque : Incontro tra Di Maio e Draghi. «Parlato di dossier europei» - CanesiCarlo : - Michele_Anzaldi : Di Maio ha incontrato in segreto Draghi. Anche su questo ha fatto retromarcia, dopo aver attaccato per anni la Bce… -