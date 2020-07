Divina Monica Bellucci: sul letto, in intimo… Il resto è facile immaginarlo (Di venerdì 10 luglio 2020) Una quarantena davvero faticoso per tutte quelle persone abituate a far visita al proprio hairstylist di fiducia una volta alla settimana per la piega e almeno una volta al mese per tinta e taglio. Tra i Vip fa la sua comparsa chi, come Monica Bellucci, una volta terminato il lockdown ha messo mano ai propri capelli accorciandoli in un nuovo taglio medio con ciuffo, tutto da copiare. La foto fa il suo ingresso si Instagram in maniera davvero trionfale, raccogliendo quasi 234 mila like in pochissime ore e decine di migliaia di commenti, tutti affascinati dall’italiana più francese che ci sia. Già l’anno scorso, Monica Bellucci, ci aveva dato un taglio, dopo la fine della sua ultima storia d’amore, aveva deciso di accogliere sulla propria testa, una chioma corta e scompigliata. Ecco che ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Divina Monica "È tutto esplosivo". Monica Bellucci stesa sul letto infuoca il web Caffeina Magazine Fase 3: Elisa intona ‘Luce’ a Stati generali Economia con Conte (2)

(Adnkronos) – Ma sono stati tanti, raccontano, i momenti di ‘bellezza’ nel confronto con il mondo dell’arte e della cultura. L’attrice Monica Guerritore ha declamato dei versi della Divina Commedia, c ...

