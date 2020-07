Bye Bye Campania Libera: la fedelissima di Casillo lascia il movimento deluchiano (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bye Bye Campania Libera: Luisa Marro, consigliere comunale del Comune di Casoria, molla il movimento del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Più che con De Luca la rottura di Marro è con Tommaso Casillo, riferimento di Campania Libera in provincia di Napoli e “padre” politico della Marro. Alla base dell’addio la mancata elezione della consigliera di Campania Libera a presidente dell’assise cittadina di Casoria. Un addio pesante per Casillo, alla vigilia delle elezioni regionali. L'articolo Bye Bye Campania Libera: la fedelissima di Casillo ... Leggi su anteprima24

È una bella notizia che il festival TorinoDanza confermi, tra gli ostacoli e le limitazioni sanitarie della pandemia, l'edizione 2020, in programma dall'11 settembre al 23 ottobre. La rassegna è infat ...

La denuncia di Italia Nostra: Mondiali e Olimpiadi, Dolomiti stravolte dalle opere

Per quei pochi giorni di gare, dei Mondiali di sci 2021 e delle Olimpiadi 2026, a Cortina si sta compiendo uno scempio inutile, in disprezzo della natura, del paesaggio, della storia di questi luoghi ...

