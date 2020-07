Bundesliga 2020/2021, decise le date: al via il 18 settembre (Di venerdì 10 luglio 2020) La Bundesliga è già pronta a tornare in campo. Dopo la netta vittoria del titolo da parte del Bayern, la federazione ha già ufficializzato le date della stagione 2020/2021.Bundesliga, LE date DELLA PROSSIMA STAGIONEcaption id="attachment 886977" align="alignnone" width="300" Bundesliga Bayern Monaco (Getty images)/captionLa nuova stagione del calcio tedesco riprenderà con il primo turno della Coppa, la DFB Pokal che si disputerà dall'11 al 14 settembre. Otto giorni più tardi, ovvero il 22 settembre riprenderà il campionato e anche i campionati minori. Ci sarà solo un turno infrasettimanale che si giocherà il 15 e 16 dicembre mentre la finale di Coppa è fissata per il ... Leggi su itasportpress

La Bundesliga e la Bundesliga 2 2020-21 prenderanno il via venerdì 18 settembre. Lo annuncia in una nota la Lega tedesca (Dfl). Dopo la tredicesima giornata di entrambi i campionati (18-21 dicembre 20 ...

