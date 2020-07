Brescia-Roma (11 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 luglio 2020) Soffrendo all’inizio e uscendo alla distanza la Roma ha ritrovato la vittoria contro il Parma e con i gol di Mkhitaryan e Veretout ha mantenuto a distanza il Milan in quello che sarà un testa a testa per evitare i preliminari di Europa League. Sul campo del Brescia sarà però obbligatorio non distrarsi contro una … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

