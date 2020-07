"Assalti multipli di ceppi diversi". Così il virus ha piegato l'Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) Francesca Bernasconi Lo studio condotto dai ricercatori del Niguarda e dell'Irccs pavese rivela la presenza di due ceppi diversi nella Regione, presenti già da metà gennaio "Una pioggia di meteoriti", che ha colpito la Lombardia all'inizio del 2020. Così, il presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi, aveva descritto la pandemia di Sars-CoV-2 arrivata in Italia. Una descrizione riferita allo studio (presentato oggi) promosso dalla Fondazione Cariplo e condotto dai ricercatori dell'Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e dell'Irccs pavese, secondo cui il nuovo coronavirus ha attaccato la Regione con un "assalto multiplo e concentrico". È la fotografia di quanto accaduto dall'inizio dell'anno in Lombardia. Per metterla a ... Leggi su ilgiornale

