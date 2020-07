Ardea, sequestrati terreni per 9mila MQ e manufatti in cemento (Di venerdì 10 luglio 2020) Si è conclusa ieri un’attività di sequestro ad Ardea, con la Polizia Locale di Via Laurentina – guidata dal Comandante dott. Sergio Ierace – che ha utilizzato oltre 15 cartelli di sequestro e 500 metri di nastro bicolore per assicurare alla giustizia ben 3 manufatti e un terreno di quasi un ettaro. La Procura della Repubblica di Velletri e la Polizia Locale sono dovute intervenire su diverse storie, ma che alla base avevano in maniera uguale tra loro degli illeciti perpetrati nel tempo che avevano permesso il deturpamento del territorio di Ardea a causa delle lottizzazioni abusive e falsi atti di usucapione. L’indagine era partita pochi giorni prima del lock-down, che ha portato a individuare due manufatti costruiti senza titolo e un altro edificio apparentemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

