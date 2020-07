Yellowstone, nel SUPERVULCANO oltre 100 terremoti: c’è da preoccuparsi? (Di giovedì 9 luglio 2020) La caldera di Yellowstone, uno dei più famosi e temibili supervulcani del Pianeta, è scossa da una lunga serie di mini terremoti, circa 170 a cavallo fra fine maggio e il 25 giugno. L’ultima volta che ha eruttato, circa 640 mila anni fa, si stima che un’area di 7.500 km quadrati sia stata coperta da cenere e materiale piroclastico. Questo SUPERVULCANO è un sorvegliato speciale, perché prima o poi potrebbe scatenarsi una super eruzione sconvolgente, ma ci potranno volere ancora diversi millenni. Lo sciame sismico per taluni è da prendere come monito per indicare che a breve dovrebbe arrivare un’eruzione vulcanica. Nessun segnale allarmante In realtà non figura nessun allarme specifico a proposito di questi movimenti tellurici. I terremoti sono di scarsa ... Leggi su meteogiornale

