Xbox è pronta a svelare gli ultimi dettagli su Series X, la nuova console che sfiderà la PlayStation 5 – L’intervista (Di giovedì 9 luglio 2020) Non è ancora chiaro cosa verrà svelato e cosa rimarrà segreto. Nelle ultime ore Microsoft ha annunciato che il 23 luglio ci sarà un nuovo evento dedicato alla Xbox Series X, l’ultima incarnazione della console lanciata nel 2001. Ufficialmente sarà una conferenza legata ai videogiochi che usciranno insieme al nuovo device ma è possibile che gli organizzatori si sbottonino un po’ di più anticipando altri dettagli, come data o prezzo di lancio. Xbox Series X dovrebbe uscire entro la fine del 2020. Come è già chiaro non sarà sola sugli scaffali. Accanto a lei ci sarà la PlayStation 5 di Sony che verrà lanciata sul mercato proprio nello stesso periodo. Era dal 2013 che non si ... Leggi su open.online

