“Vivariumware”, una possibile risposta per una reale didattica al tempo del covid (Di giovedì 9 luglio 2020) tempo di lettura: 8 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del professor Carlo Mazzone, docente di informatica nella Scuola Superiore, sviluppatore software, sistemista, divulgatore informatico e uno degli insegnanti imprenditivi di Junior Achievement Italia nonché Worldwide Top 50 Teacher 2020 e quindi Global Teacher Ambassador. “Stiamo vivendo momenti molto complessi sotto tanti punti di vista. Ognuno di noi può fare la propria parte per quello che gli compete e per quanto più di sua pertinenza. Così, per quello che più mi riguarda e mi è vicino, cerco di contribuire ad una discussione relativa al mondo dello sviluppo delle competenze anche in virtù del mio lungo ruolo nel contesto della didattica e della divulgazione. Il post covid-19, se possiamo ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Vivariumware: una possibile risposta per una reale didattica per le competenze al tempo del Covid-19... -

Ultime Notizie dalla rete : “Vivariumware” una