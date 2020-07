Valorant lancia Fiammantica, un bundle di skin di armi dal valore di $95 (Di giovedì 9 luglio 2020) Come molto probabilmente saprete se il genere degli FPS competitivi vi appassiona e in generale se tenete d'occhio i titoli più in voga del momento, Valorant è un free-to-play che con delle meccaniche che ricordano da vicinissimo Counter-Strike associato a una spruzzatina di Overwatch. Un titolo che per quanto non spicchi per originalità (anzi) ha decisamente attirato l'attenzione.Come praticamente ogni free-to-play, anche il titolo di Riot Games propone contenuti estetici acquistabili e in questo caso vale la pena soffermarci brevemente su Fiammantica o Elderflame, un bundle di skin che raccoglie le prime skin di armi Ultra Edition dedicate all'FPS. Il bundle in questione è disponibile da domani e ha un prezzo di 9900 VP, ovvero circa $95. ... Leggi su eurogamer

eSportsMag_it : L’organizzazione francese con sede a Parigi si lancia su Valorant con il Vitality European Open, realizzato in coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant lancia Valorant Ignition Series è la serie di tornei che lancia l'FPS di Riot Games nel mondo degli eSport Eurogamer.it Valorant: Riot Games sta testando la modalità Deathmatch

Valorant è uno dei più grandi successi degli ultimi mesi, Riot Games ha assicurato che continuerà a supportare il gioco per moltissimo tempo e tra le novità in arrivo troviamo presumibilmente anche la ...

Valorant: Riot ci parla dello sviluppo tecnico dello sparatutto competitivo - intervista

Valorant, lo shooter tattico a squadre 5 contro 5 di Riot, è stato recentemente lanciato su PC facendo registrare numeri che parlano di un successo sfolgorante sul larga scala (si parla di oltre tre m ...

Valorant è uno dei più grandi successi degli ultimi mesi, Riot Games ha assicurato che continuerà a supportare il gioco per moltissimo tempo e tra le novità in arrivo troviamo presumibilmente anche la ...Valorant, lo shooter tattico a squadre 5 contro 5 di Riot, è stato recentemente lanciato su PC facendo registrare numeri che parlano di un successo sfolgorante sul larga scala (si parla di oltre tre m ...