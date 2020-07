"Troppi ritardi nei lavori, commissariateci". Metro C supplica Conte (Di giovedì 9 luglio 2020) Commissariate la Metro C e applicate il “modello Genova”. Lo chiede il Consorzio Metro C - il raggruppamento di imprese private che sta realizzando la terza linea di Metropolitana romana - al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. La richiesta è Contenuta in una lettera che Metro C ha spedito a Conte, ai Ministri dei Trasporti, Paola De Micheli; dell'Economia, Roberto Gualtieri; alla Regione Lazio, al Campidoglio e a Roma Metropolitane (formalmente ancora la stazione appaltante). La lettera è un durissimo atto d'accuso e pur se il Comune non è mai nominato non è affatto difficile riconoscere il Campidoglio nell'”Amministrazione” e nel “Committente” iscritti ... Leggi su iltempo

Guerra fra Pro Loco e Comune "Troppi ritardi sui centri estivi" "Non fate attività politica contro"

Dopo che la Pro Loco aveva apertamente criticato il Comune per i ritardi nello stanziamento dei fondi per le famiglie, ora è il primo cittadino Leonardo Borchi a parlare di "attacco ingiustificato da ...

