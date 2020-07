Traffico Roma del 09-07-2020 ore 13:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale Traffico rallentato verso San Giovanni tra la via Tiburtina e la rampa di ingresso per A24 Roma-l’aquila alla Borghesiana Ci sono rallentamenti per incidenti su via Borghesiana in prossimità di via Cinisi rallentamenti per incidente anche all’ostiense su via Cristoforo Colombo all’altezza di via Alessandro Severo verso Ostia a Roma Sud sulla via Ardeatina soliti incolonnamenti per lavori 3 raccordi via di torricola In entrambe le direzioni nella zona di Ostia Antica rallentamenti per il Traffico sulla via del mare anche sul Ostiense Tra via della Stazione di Ostia antica e via di Castel Fusano verso Roma per i dettagli di queste altre notizie potete ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - stormi1904 : RT @carlabrandolini: Ringraziamo il comune di @Roma ?@virginiaraggi? ?@materia__prima? per questo bel regalo alla popolazione romana: traff… - battaglia_persa : RT @carlabrandolini: Ringraziamo il comune di @Roma ?@virginiaraggi? ?@materia__prima? per questo bel regalo alla popolazione romana: traff… - carlabrandolini : Ringraziamo il comune di @Roma ?@virginiaraggi? ?@materia__prima? per questo bel regalo alla popolazione romana: tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Raggi, a Roma il bike sharing più caro d'Italia: bocciato. L'indagine da paura

Roma ne è l'emblema: Virginia Raggi ... Le criticità emerse sono diverse ma la principale risulta la condizione in cui i ciclisti si trovano a pedalare: traffico, cattive condizioni del manto stradale ...

Autostrade, Toti incontra Salvini: "Liguria ostaggio dei litigi Pd-M5s"

A Roma in piazza anche il genovese Edoardo Rixi ... una regione come la Liguria che subiscadanni economici da 2 milioni di euro al giorno e un crollo traffici del 30% peril principale porto italiano.

