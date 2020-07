Risi e bisi (Di giovedì 9 luglio 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti per quattro persone 300 gr riso, 1 1/2 Lt di brodo vegetale, 400 gr piselli, 80 gr burro, 60 gr di grana padano Procedimento Prendere un pugno di piselli e sbucciarli a crudo ottenendo due mezze sfere, salate pepate e condite con olio evo e limone. Far bollire i piselli rimasti in acqua salata, scolarli ed emulsionarli in un mixer con acqua di cottura, una noce di burro finché si otterrà una crema sistemando di sapore. Passare nel colino e riporre ... Leggi su linkiesta

Questo piatto è un gioco di caldo e freddo, tra una base di riso e una spuma di piselli in superficie. La più classica delle ricette venete diventa così un nuovo piatto, presentato dallo chef imprendi ...

