Qual è la startup italiana scelta da Google per potenziare i suoi glass (Di giovedì 9 luglio 2020) (Photo by Chris Jackson/Getty Images)Sono stati pescati da Google per migliorare insieme il software degli smart glass di Mountain View e ora puntano a rivoluzionare l’ecommerce, mettendo una telecamera invisibile davanti agli occhi dei venditori. Si parte dalla moda, poi chissà. “Non ci poniamo limiti: investiamo praticamente tutto in ricerca e sviluppo, siamo fortemente sbilanciati sulla parte tecnica ma vogliamo esplorare le potenzialità della nostra tecnologia in nuovi verticali”, dice Filippo Rocca, co-fondatore e amministratore delegato di Bandyer. La startup è nata nel 2016, come uno strumento per aiutare le aziende a sviluppare una propria piattaforma di comunicazione audio-video; un’idea che ha permesso di raccogliere 3,2 milioni di euro, di andare sul mercato e centrare il ... Leggi su wired

