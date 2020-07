Ponte, interruzione idrica a causa di una perdita occulta: le zone interessate (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di una forte perdita occulta, che determina assorbimenti anomali in rete, potranno verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nel comune di Ponte. Le zone interessate sono: località Colli, Ferrarisi e zona Castellucci. “I nostri tecnici – spiega l’azienda – sono intervenuti per verificare l’entità della perdita e provvedere alla riparazione. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza idrica e interruzioni improvvise a causa di guasti sono presenti sulla nostra ... Leggi su anteprima24

