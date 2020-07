Paola Perego attacchi di panico: «Sembravo una posseduta, ho bruciato cuscini e materassi» (Di giovedì 9 luglio 2020) Si intitola Dietro le quinte delle mie paure ed è una confessione a cuore aperto per mezzo della quale Paola Perego mette in mano al lettore le sue “emozioni più sincere” e il racconto degli attacchi di panico di cui ha a lungo sofferto. Un mostro con cui ha convissuto fino ad una decina di anni fa e contro cui ha lottato in ogni modo, rivolgendosi perfino ad un esorcista. Dopo gli assaggi forniti in concomitanza dell’uscita del libro, edito poco meno di due mesi fa, la conduttrice è tornata a parlarne in un’intervista a Diva e Donna. Leggi anche >> Antonino Cannavacciuolo dimagrito 29 kg, incredibile trasformazione: «Sono stato vicino a un bivio» Paola Perego attacchi di panico: una lotta ... Leggi su urbanpost

