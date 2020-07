Operazione dei carabinieri: eseguite 3 misure cautelari. Divieto di dimora per il Sindaco di Erice. (Di giovedì 9 luglio 2020) I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno notificato al Sindaco di Erice, TOSCANO PERCORELLA Daniela la misura cautelare del Divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica, per le ipotesi di... L'articolo Operazione dei carabinieri: eseguite 3 misure cautelari. Divieto di dimora per il Sindaco di Erice. puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

virginiaraggi : Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per cam… - GDF : Attivazioni #fraudolente di servizi a pagamento sul conto telefonico.Vasta operazione a tutela dei #consumatori del… - fattoquotidiano : Camorra, operazione antidroga tra Napoli e Caserta: 17 arresti. A capo il figlio di un boss dei Casalesi - tvio2 : Operazione dei carabinieri: eseguite 3 misure cautelari. Divieto di dimora per il Sindaco di Erice. - sportli26181512 : Gazzetta - Operazione 'grande Milan', si lavora al nuovo corso: nel mirino Tonali, Schick e Rashica: È partita l’op… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione dei Operazione dei CC nelle campagne: arrestati 6 razziatori catanesi FOTO Gazzettinonline Ponte di Genova: Conte, 'O arriva proposta o scatta la revoca'

Intanto, sono iniziate in mattinata le operazioni di stesura del primo strato di asfalto ... "Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton - scrive su Twitter il capo ...

Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misure cautelari

Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: sono 31 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Squadra mobile di Roma nel corso di una operazione denominata ... aggiudicatarie della ...

Intanto, sono iniziate in mattinata le operazioni di stesura del primo strato di asfalto ... "Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton - scrive su Twitter il capo ...Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: sono 31 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Squadra mobile di Roma nel corso di una operazione denominata ... aggiudicatarie della ...