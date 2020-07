Naya Rivera, star di Glee, è scomparsa in un lago in California (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera, l’attrice che in Glee interpretava Santana Lopez, è scomparsa nel lago Piru in California dopo una nuotata con il figlio di 4 anni Naya Rivera, una dei protagonisti della serie Glee, è scomparsa nel lago Piru in California. L’attrice 33enne era uscita in barca con il figlio di 4 anni senza però fare … L'articolo Naya Rivera, star di Glee, è scomparsa in un lago in California proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

