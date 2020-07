Naya Rivera scomparsa nel lago: l’attrice di Glee era in barca con il figlio (Di giovedì 9 luglio 2020) Per i fan di Naya Rivera sono ore di preoccupazione e di ansia. L’attrice che ha prestato il volto a Santana Lopez nella serie Glee è scomparsa durante una gita sul lago Piru, in California nella Foresta Los Padres National ad un’ottantina di chilometri da Los Angeles. Le autorità della contea di Ventura hanno riferito quanto accaduto. Sul profilo Instagram della giovane attrice l’ultimo aggiornamento è una foto pubblicata proprio poco prima di sparire. Lo scatto la ritrae con il figlio, tra tenerezze e dolcezze. Il bambino fortunatamente sta bene ma è stato ritrovato da solo sulla barca. Il figlio di 4 anni: “Mamma ha fatto il bagno” Sono proprio i commenti del piccolo, Josey, che hanno portato ... Leggi su velvetgossip

