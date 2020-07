Naya Rivera di Glee scomparsa in un lago in California: ricerche in corso (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono in corso in queste ore nel lago Piru, in California, le ricerche di Naya Rivera, attrice 33enne diventata popolare negli anni scorsi grazie al ruolo di Santana Lopez in Glee. La giovane donna è stata dichiarata scomparsa dopo che, mercoledì sera, il figlio Josey di 4 anni è stato ritrovato da solo ed addormentato su una barca che la Rivera aveva noleggiato poche ore prima.Stando al Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Ventura, che si sta occupando delle ricerche, l'attrice aveva noleggiato l'imbarcazione intorno alle 13:00: circa tre ore dopo il ritrovamento del bambino, che avrebbe raccontato alle autorità che la madre si era tuffata in acqua e che non era più riemersa. ... Leggi su blogo

