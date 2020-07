Milan Ibrahimovic, il futuro ancora non è stato scritto (Di giovedì 9 luglio 2020) Milan Ibrahimovic, il futuro ancora non è stato scritto: il tutto dipenderà anche dal giocatore e dalle sue scelte Il finale ancora non è stato scritto. Zlatan Ibrahimovic può rimanere a Milano, ma tanto dipenderà dallo svedese, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante vorrebbe rimanere – si legge -, ma con Rangnick non c’è rapporto. Per restare, inoltre dovrebbe accettare un ingaggio più basso. Le prossime ore saranno dunque decisive per poter decidere quale sarà il proprio futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

