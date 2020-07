Lo sfogo di Mihajlovic su Sky: «Sembra Inter Channel». Le accuse durissime in diretta a Caressa e Bergomi – Video (Di giovedì 9 luglio 2020) «Vergognoso che venisse usato tutto quel tempo per la squadra che aveva perso senza dedicare un minuto al Bologna». In questa frase, il riassunto della polemica sollevata dal tecnico del Bologna contro l’emittente televisiva Sky. C’è anche dell’amarezza per la sconfitta contro il Sassuolo, derby emiliano che lancia i neroverdi nella corsa all’Europa League. Fatto sta che la consueta Intervista del post partita è diventata un duro sfogo contro i giornalisti in studio. Dopo aver liquidato con un laconico «Ko meritato, loro sono stati più forti» l’1-2 in casa al Dall’Ara, Sinisa Mihajlovic prende di mira in diretta Fabio Caressa e Beppe Bergomi, giornalisti di Sky Calcio Show. ... Leggi su open.online

tuttosport : #Mihajlovic, duro sfogo: attacca tutti in tv! ?? - fanpage : Sinisa #Mihajlovic, nel post-partita di #BolognaSassuolo, si è lamentato dell’arbitraggio ed è stato protagonista d… - francofda52 : RT @sonosal_amoroso: Lo sfogo di Mihajlovic a Sky, in video. 'Domenica abbiamo battuto l’#Inter e ho visto la trasmissione condotta da que… - anto_galli4 : I miracoli di #Merdotta ........????Sfogo di Mihajlovic: 'Sky sembrava Inter Channel' - datzebao : RT @Open_gol: Lo sfogo su Sky dell'allenatore del Bologna dopo la sconfitta di ieri -